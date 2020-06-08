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Хабиров поручил отблагодарить поисковиков нашедших пропавшего Ренеля Ганиева из Салаватского района

Хабиров поручил отблагодарить поисковиков нашедших пропавшего Ренеля Ганиева из Салаватского района

Салаватский район | 08 июн 2020 | 12:15

На оперативном совещании в правительстве руководитель региона Радий Хабиров признался, что переживал за судьбу шестилетнего Ренеля Ганиева.



Напомним, малыш пропал 5 июня в Салаватском районе Башкирии. На поиски ребенка были брошены все силы – добровольцы, «Лиза Алерт», МЧС и Росгвардия. Спустя трое суток мальчика нашли и госпитализировали в больницу.

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— Я не знаю кто как, но вот эти 2 дня мы сильно переживали за мальчугана. Когда мне позвонили и сказали, что нашелся, прямо душа радовалась. Опять ведь искали всем миром. Надо поблагодарить людей – «Лиза Алерт» (и люди участвовали, и вертолет дали), и отдел полиции, и МЧС, и администрации. Спасибо вам огромное, что нашли парня. У меня просьба – уделите внимание семье, там есть проблемы, — заключил Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» – Башкортостан

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