Хабиров поручил отблагодарить поисковиков нашедших пропавшего Ренеля Ганиева из Салаватского района

Салаватский район | 08 июн 2020 | 12:15

На оперативном совещании в правительстве руководитель региона Радий Хабиров признался, что переживал за судьбу шестилетнего Ренеля Ганиева.







Напомним, малыш пропал 5 июня в Салаватском районе Башкирии. На поиски ребенка были брошены все силы – добровольцы, «Лиза Алерт», МЧС и Росгвардия. Спустя трое суток мальчика нашли и госпитализировали в больницу.

— Я не знаю кто как, но вот эти 2 дня мы сильно переживали за мальчугана. Когда мне позвонили и сказали, что нашелся, прямо душа радовалась. Опять ведь искали всем миром. Надо поблагодарить людей – «Лиза Алерт» (и люди участвовали, и вертолет дали), и отдел полиции, и МЧС, и администрации. Спасибо вам огромное, что нашли парня. У меня просьба – уделите внимание семье, там есть проблемы, — заключил Радий Хабиров.

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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» – Башкортостан