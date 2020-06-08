В Башкирии сферу ритуальных услуг проверят на соотношение цены и качества

| 08 июн 2020 | 12:41

В заключение оперативного совещания в правительстве РБ Радий Хабиров обратился к коллегам с просьбой начинать готовиться уже к следующему Дню поминовения и почитания в Башкирии.







Напомним, что он состоялся в минувшие выходные, 6 июня. В рамках этого Глава республики попросил не только навести порядок в местах захоронения, но и в целом изучить сферу ритуальных услуг на соотношение цены и качества.

— Что меня смущает. Кладбище – это очень важное место. Туда люди приходят помянуть своих близких, оно должно у нас в порядке содержаться. Я постоянно езжу по районам: где глава смотрит, там и забор, и порядок. В целом надо похоронное дело залезть посмотреть, какое там ценообразование, как они работают. У меня много информации и вопросов. А то тяп-ляп творят. Надо этим заняться, — заключил Радий Хабиров.

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