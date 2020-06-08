Радий Хабиров: "В муниципалитетах два года идет снижение инвестиций"

| 08 июн 2020 | 18:50

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал желание встретиться с главами муниципалитетов и обсудить ряд вопросов.



— Нам надо будет с главами собраться в каком-то безопасном санитарно-эпидемиологическом режиме. Есть очень много вопросов, которые мы должны с главами обсудить, договориться о планах и двигаться вперёд, — отметил Радий Хабиров. — Меня смущает, что, как сказали, в муниципалитетах два года идет снижение инвестиций. Есть, над чем задуматься, надо помочь в некоторых вещах.







Как сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, снижение объема инвестиций в прошлом году произошло в 20 муниципальных районах и городских округах. Наибольшее сокращение отмечается в Бураевском и Бакалинском районах и Кумертау. Причины — окончание сроков реализации инвестиционных проектов. Положительная динамика была в 42 муниципальных районах и городских округах. Лучшие показатели в Ермекеевском, Куюргазинском и Абзелиловском районах. Это связано с реализацией крупномасштабных инвестиционных проектов. Большинство из них рассмотрено на «Инвестчасах» в правительстве Башкирии.



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В целом, по республике в прошлом году объем инвестиций в основной капитал вырос на 13,6 процента и составил 322,1 миллиарда рублей.