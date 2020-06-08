Хабиров призвал активно осваивать полученные на нацпроекты деньги

| 08 июн 2020 | 18:46

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал серьезную озабоченность освоением федеральных средств, выделенных на реализацию нацпроектов.



— Всех коллег прошу активнее работать с федеральными министерствами, чтобы на последующие годы увеличить объемы финансирования, — обратился к членам правительства Башкирии и главам муниципалитетов на оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров. — В случае, если кто-то где-то «хромать» начинает — бейте тревогу, потому что это федеральные деньги. За них с нас очень серьезно спрашивают. Если где-то не успеваем, потом нам говорят: «Зачем мы вам деньги даем, если вы и это не осваиваете?» А так объемы впечатляющие!







Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — руководитель аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов, на реализацию национальных проектов в Башкирии предусмотрено в этом году свыше 31 миллиарда рублей, из них более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета, что на одну треть больше чем в прошлом году. По объему федерального финансирования Башкирия занимает второе место в Приволжском округе (после Самарской области). Так, из федерального бюджета запланировано направить 8,2 миллиарда рублей на демографию; 4,1 — на здравоохранение; 1,1 — на образование; 2,3 — на жилье и городскую среду; 2,2 — на безопасные и качественные дороги и другие нужды.



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Освоено порядка 20 процентов выделенных средств. Свыше 30 процентов освоено федеральных средств по направлениям: «Культура» (50,4 процента), «Экология» (35,6), «Демография» (34,7), «Малое и среднее предпринимательство» (32,8). Менее одной десятой части освоено по следующим национальным проектам: «Образование» (шесть процентов), «Безопасные и автомобильные дороги» (3,5), «Производительность труда и поддержка занятости» (0,3), «Жилье и городская среда» (0,2)