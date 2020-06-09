Радий Хабиров утвердил план поэтапного снятия ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 23:17
Сегодня, 9 июня, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о возобновлении деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей потребительского сектора. Соответствующий документ размещен на сайте руководителя региона.
Отмечается, что указ содержит план поэтапного снятия в республике ограничительных мероприятий, которые ведены в период пандемии коронавируса. В случае осложнения ситуации ограничения могут вернуть на любом его этапе.
Так, согласно документу, на первом этапе свою работу возобновляют самозанятые, деятельность которых связана с потребителями – сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. Становится возможными занятия спортом на улице не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров. Люди могут гулять по улице не более двух человек при социальном дистанцировании.
На третьем этапе возобновляется работа самозанятых без ограничений числа посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, всех образовательных учреждений, мест отдыха населения.
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