Радий Хабиров утвердил план поэтапного снятия ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 09 июн 2020 | 23:17

Сегодня, 9 июня, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о возобновлении деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей потребительского сектора. Соответствующий документ размещен на сайте руководителя региона.







Отмечается, что указ содержит план поэтапного снятия в республике ограничительных мероприятий, которые ведены в период пандемии коронавируса. В случае осложнения ситуации ограничения могут вернуть на любом его этапе.



Так, согласно документу, на первом этапе свою работу возобновляют самозанятые, деятельность которых связана с потребителями – сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. Становится возможными занятия спортом на улице не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров. Люди могут гулять по улице не более двух человек при социальном дистанцировании.

«О ходе реализации плана министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин будет регулярно докладывать на заседаниях оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики», - говорится в сообщении.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На втором этапе начинают свою работу магазины непродовольственных товаров с увеличением площади торгового зала до 800 квадратных метров, отдельные образовательные организации.На третьем этапе возобновляется работа самозанятых без ограничений числа посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, всех образовательных учреждений, мест отдыха населения.Напомним, 6 мая глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова озвучила план отмены карантинных мер. Всеобщая самоизоляция в стране была объявлена 28 марта.