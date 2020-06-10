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Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности

Хабиров внес новые изменения в режим повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 18:29

В указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внесены изменения.  Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Изменения внесены главой Башкирии Радием Хабировым. 



Согласно новой редакции дети в возрасте до 17 лет в период с 22:00 до 10:00 не могут находиться  в общественных местах без сопровождения родителей.

В новой редакции указа также говорится, что с 15 июня будет возобновлена работа образовательных организаций, работающих по программам дополнительного профессионального образования,  в это число, к примеру, входит подготовка водителей.

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Кроме того, детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря с медицинским персоналом в штате начнут работу с 22 июня. Подготовка к их открытию начнется с 15 июня. 

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Источник: gorobzor.ru

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