В Башкирии в 8 районах ввели режим ЧС

| 12 июн 2020 | 19:03

Сегодня, 12 июня, глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации на территории восьми районов Башкирии. Это связано с гибелью сельскохозяйственных культур и повреждений кровли некоторых социально значимых объектов из-за урагана, который прошел 31 мая. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Эта мера будет действовать до 20 июня текущего года.







— Режим ЧС введен в Бакалинском, Благоварском, Буздякском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах, — говорится в документе.



Следить за ситуацией будут два чиновника из правительства Башкирии — вице-премьер и отец изнасилованной дознавательницы Ирек Сагитов и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Также Хабиров поручил муниципалитетам подсчитать размер убытков и сообщить в Минсельхоз Башкирии.



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12 мая стало известно, что в Благовещенском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано не с коронавирусом, а с массовым размножением очагов ивовой златки минирующей. Это вредитель, который наносит вред лесам. Соответствующий указ подписал глава района.