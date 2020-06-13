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В России выплаты и пособия будут назначаться без дополнительных справок

В России выплаты и пособия будут назначаться без дополнительных справок

| 13 июн 2020 | 18:51

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в 2020 году выплаты и пособия могут назначаться гражданам без предоставления справок.



Впрочем, это не значит, что получить их теперь сможет кто угодно — проверять право на получение льготы или выплаты будут путем межведомственного взаимодействия. Различные государственные ведомства самостоятельно проверят заявителя в своих списках и найдут о нем информацию.

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Кроме того, речь в документе идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями и временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Одобрить его должны местные власти.

Все эти меры временные. Постановление будет действовать до 1 января 2021 года.
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Источник: ufa1.ru
Фото: яндекс

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