Хабиров рассказал, что должен уметь делать каждый мужчина | видео

| 13 июн 2020 | 19:01

Радий Хабиров рассказал, что должен уметь делать каждый мужчина. Особенно он акцентировал внимание на чиновниках. Видео Глава Башкирии выложил в своих соцсетях.





Руководитель республики признался, что в последнее время друзья стали его часто спрашивать, что же он будет делать, когда уйдет в отставку с госслужбы. Глава Башкирии уверен, что найдет чем заняться, потому что, по его словам, «люди, которые умеют делать такой плов, никогда не останутся без работы».



Глава региона рассказал, что правилам приготовления вкусного плова его научили еще в армии. Это были сослуживцы из Узбекистана. И до сих пор Радий Хабиров помнит этот рецепт и сам готовит.

Я твердо уверен и считаю, что каждый мужчина должен уметь готовить. Вы знаете, это гарантия того, что даже если на него жена обидится, он с голоду не умрет. А вообще каждый мужчина должен на всякий случай, особенно я чиновникам говорю, иметь пару специальностей и, может быть, даже одну рабочую.





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