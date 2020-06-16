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В Башкирии отменили парад Победы, который должен был пройти 24 июня 2020 года

В Башкирии отменили парад Победы, который должен был пройти 24 июня 2020 года

| 16 июн 2020 | 14:20

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о правилах празднования 75-летия Победы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.



Уточняется, что массовые мероприятия в республике 24 июня проводиться не будут из-за распространения коронавируса. Парады будут проводиться лишь для ветеранов ВОВ персонально.

Также, согласно документу, в Башкирии планируется проведение акции «Ночь кино» в формате open-air, показ военной техники и ретроавтомобилей, проведение праздничного концерта Хора Турецкого и многое другое. Последние мероприятия в честь 75-летия Победы планируется завершить в сентябре 2020 года.

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Напомним, массовые шествия уже отменены в 13 регионах РФ. В числе крупных городов — Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский и Нижний Тагил.

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Источник: gorobzor.ru

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