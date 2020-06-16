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В Башкирии уполномоченный по правам человека подал в отставку

В Башкирии уполномоченный по правам человека подал в отставку

| 16 июн 2020 | 18:28

В Башкирии уполномоченный по правам человека  Рим Каюмов подал в отставку. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа». Мужчина занимал эту должность с 2009 года. Отмечается, что прошение он направил в Госсобрание-Курултай Башкирии.



По словам самого Рима Каюмова, он решил не идти на третий срок. Он отметил, что за 11 лет помог многим, но еще больше работы остается.

«Но очень много работы остается. Это жизнь. Много сделано, я считаю»,— передают журналисты его слова.
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Напомним, до поста уполномоченного по правам человека в регионе Рим Каюмов занимал должность руководителя управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео "Наш регион"

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