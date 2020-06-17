Депутаты Башкирии рассмотрят повышение штрафов для уличных торговцев

| 17 июн 2020 | 10:53

На заседании Госсобрания – Курултая РБ депутаты обсудили вопрос о незаконной торговле на улицах города. Они рассматривают изменение наказания в виде повышения штрафа за незаконную деятельность. Минимальная сумма – 500 рублей, а максимальная будет увеличена с 1,5 до 4 тысяч рублей.







Председатель заседания Константин Толкачев отметил, что такая «вилка», в зависимости от ситуации, поможет применять к нарушителям различный подход. Большинство нелегалов ставят на свои торговые точки продавцов, которые продают товары как собственные. Поэтому штраф выписывается только продавцу, а юрлицо в этом случае никак нельзя привлечь к ответственности. Повышение штрафов может повлиять на данную ситуацию.



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Фото: novostivl.ru

Если закон все-таки примут, то размеры штрафов будут: для граждан – от 500 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 90 тысяч рублей. За повторное нарушение: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 90 до 110 тысяч рублей.