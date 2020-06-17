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Хабиров подписал новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии

Хабиров подписал новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 17 июн 2020 | 16:50

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Документ, регламентирующий порядок действий и ограничений в республике, опубликован на портале региональной правовой информации. 



Согласно изменениям, теперь можно не носить маски на пляжах, в остальных общественных местах их использование по-прежнему обязательно. При появлении  без маски продавцы, водители имеют право отказывать таким посетителям и пассажирам в обслуживании. 

Перчатки теперь можно носить не во всех общественных местах, обязательными они остаются в местах торговли, многофункиональных центрах, а также в муниципальных и государственных учреждениях, в финансовых организациях. 

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Указом также возобновляется работа с 22 июня фитнес-центров, однако без использования саун. С 29 июня будут разрешены посещения спортивных залов, аквапарков, плавтельных бассейнов. 

Пляжи, согласно документу, открыты с 15 июня. С 29 июня начнется также работа санаториев, санаторно-оздоровительных лагерей, детских санаториев. Подготовка к их открытию должна начаться с 24 июня. 3 июля будут открыты детские лагеря, подготовка к их открытию начнется с 26 июня.

Минтруду Башкирии также поручено проработать вопрос об открытии детских реабилитационных центров. 


Также поручено возобновить подготовку к чемпионату России по футболу среди команд премьер-лиги с соблюдением правил Роспотребнадзора. 

Настоящий указ вступит в силу со дня подписания.


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Источник: gorobzor.ru

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