Хабиров подписал новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 17 июн 2020 | 16:50

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Документ, регламентирующий порядок действий и ограничений в республике, опубликован на портале региональной правовой информации.







Согласно изменениям, теперь можно не носить маски на пляжах, в остальных общественных местах их использование по-прежнему обязательно. При появлении без маски продавцы, водители имеют право отказывать таким посетителям и пассажирам в обслуживании.



Перчатки теперь можно носить не во всех общественных местах, обязательными они остаются в местах торговли, многофункиональных центрах, а также в муниципальных и государственных учреждениях, в финансовых организациях.









Указом также возобновляется работа с 22 июня фитнес-центров, однако без использования саун. С 29 июня будут разрешены посещения спортивных залов, аквапарков, плавтельных бассейнов.Пляжи, согласно документу, открыты с 15 июня. С 29 июня начнется также работа санаториев, санаторно-оздоровительных лагерей, детских санаториев. Подготовка к их открытию должна начаться с 24 июня. 3 июля будут открыты детские лагеря, подготовка к их открытию начнется с 26 июня.Минтруду Башкирии также поручено проработать вопрос об открытии детских реабилитационных центров.

Также поручено возобновить подготовку к чемпионату России по футболу среди команд премьер-лиги с соблюдением правил Роспотребнадзора.



Настоящий указ вступит в силу со дня подписания.





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