Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии депутаты предложили запретить продавать детям зажигалки

В Башкирии депутаты предложили запретить продавать детям зажигалки

В Башкирии депутаты предложили запретить продавать детям зажигалки

| 19 июн 2020 | 11:19

Депутаты Башкирии могут принять закон о запрете на продажу сжиженного газа детям до 18 лет.



Это означает, что несовершеннолетние не смогут купить газовые зажигалки, баллоны для плиток и любые другие товары, в которых содержится сжиженный газ. Причина ограничений — токсикомания, а именно сниффинг. По данным председателя Курултая РБ Константина Толкачева, за два года этот вид токсикомании стал причиной смерти 360 подростков, чей средний возраст — 12-15 лет.

Депутаты Башкирии рассмотрят повышение штрафов для уличных торговцев

Читайте также:

Депутаты Башкирии рассмотрят повышение штрафов для уличных торговцев
«Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности. Сниффинг может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой долей вероятности приведет к летальному исходу», — спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.
Законопроект предполагает систему штрафов за продажу несовершеннолетним сжиженного газа.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Фото: delo-kira.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: