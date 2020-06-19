В Башкирии депутаты предложили запретить продавать детям зажигалки

| 19 июн 2020 | 11:19

Депутаты Башкирии могут принять закон о запрете на продажу сжиженного газа детям до 18 лет.







Это означает, что несовершеннолетние не смогут купить газовые зажигалки, баллоны для плиток и любые другие товары, в которых содержится сжиженный газ. Причина ограничений — токсикомания, а именно сниффинг. По данным председателя Курултая РБ Константина Толкачева, за два года этот вид токсикомании стал причиной смерти 360 подростков, чей средний возраст — 12-15 лет.

«Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности. Сниффинг может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой долей вероятности приведет к летальному исходу», — спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: delo-kira.ru

Законопроект предполагает систему штрафов за продажу несовершеннолетним сжиженного газа.