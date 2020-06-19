Гузель Мирошниченко возглавила Федерацию профсоюзов Башкирии
аппарат Правительства Республики Башкортостан | 19 июн 2020 | 17:45
Крупнейшую общественную организацию Башкирии — Федерацию профсоюзов республики — возглавила Гузель Мирошниченко, руководившая с 2013 года региональным отделением Росхимпрофсоюза. Как сообщается на сайте федерации, внеочередная конференция, где был избран новый председатель, прошла сегодня.
Гузель Мирошниченко родилась в 1975 году, окончила Башгосуниверситет по специальности «юриспруденция», Академию труда и социальных отношений по специальности «менеджер социально-трудовой сферы». Карьеру начинала в прокуратуре Бакалинского района Башкирии, позже работала на УППО, в «Томскнефти», преподавала трудовое право в Башкирском экономико-юридическом колледже. Работала в госкомитете по управлению государственной собственностью республики. На профсоюзной работе — с 2001 года. В 2009 году была избрана заместителем председателя республиканской организации Росхимпрофсоюза, в 2013 – возглавила эту организацию.
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