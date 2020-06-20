Радий Хабиров подписал распоряжение о введении в Башкирии особого режима

| 20 июн 2020 | 00:19

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о том, что в республике вводится особый режим. Информация об изменении режима опубликована на сайте главы региона.







Сообщается, что особый режим вводится с 22 июня в лесном фонде. В рамках указа органам власти дали поручение усилить надзор за пожарной безопасностью в населенных пунктах, круглосуточно дежурить во всех подразделениях, активизировать противопожарную агитацию.



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Особый режим продлится до отдельного распоряжения. До отмены жителям Башкирии нужно соблюдать осторожность и аккуратно пользоваться огнем.