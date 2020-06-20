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Радий Хабиров подписал распоряжение о введении в Башкирии особого режима

Радий Хабиров подписал распоряжение о введении в Башкирии особого режима

| 20 июн 2020 | 00:19

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о том, что в республике вводится особый режим. Информация об изменении режима опубликована на сайте главы региона. 



Сообщается, что  особый режим вводится с 22 июня в лесном фонде. В рамках указа органам власти дали поручение усилить надзор за пожарной безопасностью в населенных пунктах, круглосуточно дежурить во всех подразделениях, активизировать противопожарную агитацию. 

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Особый режим продлится до отдельного распоряжения. До отмены жителям Башкирии нужно соблюдать осторожность и аккуратно пользоваться огнем. 

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Источник: gorobzor.ru

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