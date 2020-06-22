Радий Хабиров прокомментировал аварии, в которых погибли школьницы
| 22 июн 2020 | 14:11
Глава Башкирии Радий Хабиров жестко высказался о двух авариях, в которых погибли две 15-летние школьницы по вине пьяных водителей. Один случай произошел в Иглино, второй – в Стерлитамаке. Радий Хабиров потребовал усилить работу региональной Госавтоинспекции, а также принять общие с Госкомтрансом и ГС по ЧС меры во избежание повторных случаев.
«Всю эту неделю общество было возмущено, у нас два случая диких наездов на детей. Причем в обоих случаях были пьяные водители. Это вопрос к ГИБДД, проведите консультации. Один товарищ поехал вина купить, в невменяемом состоянии, я вчера новости смотрел. Надо усилить работу ГИБДД в этом направлении, надо делать облавы, надо пропагандистскую работу делать. Два ребенка погибли. Восьмиклассница и девятиклассница. Я прошу: на этой неделе соберитесь между собой и решите, что будете делать, потом мне доложите. Потому что дело так не пойдет», — заявил Радий Хабиров.
Читайте также:Авария в Мелеузовском районе: столкнулись Kia Ceed и Skoda Octavia, водители и пассажиры получили травмы