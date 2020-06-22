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Радий Хабиров прокомментировал аварии, в которых погибли школьницы

Радий Хабиров прокомментировал аварии, в которых погибли школьницы

| 22 июн 2020 | 14:11

Глава Башкирии Радий Хабиров жестко высказался о двух авариях, в которых погибли две 15-летние школьницы по вине пьяных водителей. Один случай произошел в Иглино, второй – в Стерлитамаке. Радий Хабиров потребовал усилить работу региональной Госавтоинспекции, а также принять общие с Госкомтрансом и ГС по ЧС меры во избежание повторных случаев.



«Всю эту неделю общество было возмущено, у нас два случая диких наездов на детей. Причем в обоих случаях были пьяные водители. Это вопрос к ГИБДД, проведите консультации. Один товарищ поехал вина купить, в невменяемом состоянии, я вчера новости смотрел. Надо усилить работу ГИБДД в этом направлении, надо делать облавы, надо пропагандистскую работу делать. Два ребенка погибли. Восьмиклассница и девятиклассница. Я прошу: на этой неделе соберитесь между собой и решите, что будете делать, потом мне доложите. Потому что дело так не пойдет», — заявил Радий Хабиров.

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Напомним, 16 июня в Иглинском районе погибла 15-летняя школьница. Следком РБ возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего водителя. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Водитель попытался сбежать с места ДТП, но его задержали. Экспертиза выявила в крови  таксиста 1,732 промилле алкоголя.  Сам мужчина заявил, что авария произошла случайно – он не заметил школьников.


Другая авария произошла 18 июня, в десятом часу вечера, на улице Горького в Стерлитамаке. За рулем автомобиля «Лада Калина» находился мужчина. Предварительно известно, что он допустил наезд на двух девочек 13 и 15 лет. Сообщается, что водитель находился в нетрезвом состоянии и был задержан. По его словам, он ехал в сад, когда решил заехать в магазин. При выезде оттуда мужчина наехал на подростков.
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Источник: gorobzor.ru

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