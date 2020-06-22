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В Башкирии 21 муниципалитет не открыл пляжи

В Башкирии 21 муниципалитет не открыл пляжи

| 22 июн 2020 | 14:24

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился возросшим количеством утопленников в республике. Как он заявил на правительственном совещании, за прошедшие недели возросло число несчастных случаев.



«Мы должны были 15 июня открыть пляжи. В основу этого решения мы положили то, что люди начали тонуть пачками, у нас девять человек утонуло. Какая-то была страшная неделя с утоплением людей», – отметил Хабиров.

Также, по словам главы региона, почти в половине районов республики не работают оборудованные пляжи. Радий Хабиров поручил открыть места для купания до конца недели.

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«21 муниципалитет не открыл пляжи – разберитесь, пожалуйста, и пусть они это сделают. У нас вообще были планы такие, что каждый муниципалитет будет увеличивать количество пляжей. Понятно, сейчас я не могу с глав муниципалитетов требовать, но хотя бы по одному пляжу откройте», – заключил Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru

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