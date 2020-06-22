В Башкирии депутаты хотят ввести новый штраф

| 22 июн 2020 | 14:33

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют ввести новые штрафы, а также повысить существующие за загрязнение территории и ремонт автомобилей. Поправки будут внесены во время ближайшего пленарного заседания, сообщается на сайте Курултая РБ.







В частности, новшества коснутся не убранных ото льда пандусов и ступеней, а также машин с немытыми колесами. По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, последнее наносит эстетический и санитарный вред состоянию городов и сел региона.



Так, за загрязнение улиц немытым автомобилем будут штрафы от 500 до тысячи рублей для водителей, от 4 до 7 тысяч рублей - для должностных лиц, от 20 до 25 тысяч рублей - для юрлиц.

«Принятием соответствующего закона мы намерены усилить правила благоустройства городов и районов нашей республики. Чтобы они эффективно работали, должна быть ответственность за их нарушение и механизм привлечения к такой ответственности. Это положительно скажется на эстетике и экологии населенных пунктов республики», — отметил парламентарий.

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