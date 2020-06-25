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Глава Башкирии обратился к депутатам с важным сообщением

Глава Башкирии обратился к депутатам с важным сообщением

| 25 июн 2020 | 10:54

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к депутатам с важным сообщением. На 25-м заседании Госсобрания — Курултая РБ руководитель региона отметил, что последствия пандемии не смогли помешать развитию нашей республики, и теперь основная задача — как можно быстрее восстановить экономику.



— Уважаемые депутаты! 2020 год можно назвать годом непростых испытаний. Но даже масштабные последствия пандемии коронавируса не смогли сильно помешать реализации наших планов, — констатировал Радий Хабиров. — Мы не допустили массового распространения инфекции, серьезных осложнений в социальной сфере, на рынке труда, приняли беспрецедентные меры по поддержке экономики и малого бизнеса, продолжили в полном объеме реализацию нацпроектов и государственных программ. И мы уверенно смотрим в будущее. Наше общество еще больше сплотилось. Теперь наша задача — как можно быстрее восстановить экономику, все сферы нашей жизни, вернуться к прежним темпам роста и вывести республику в число регионов-лидеров. Мы идем вперед спокойно и уверенно, и у нас все получится.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скриншот видео

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