В Башкирии заработает новая программа по выдаче бесплатных продуктовых наборов

| 25 июн 2020 | 12:22

В Башкирии будет реализован проект по выдаче бесплатных продуктовых наборов населению, оказавшемуся в трудной ситуации во время пандемии коронавируса. Объявление прозвучало на 25-м заседании Госсобрания — Курултая РБ.







— В приоритетных задачах на 2020 год — оказание адресной продуктовой помощи малоимущим гражданам, потерявшим работу или оставшимся без источников дохода. За время пандемии региональное отделение партии оказало помощь 250 тысячам таких граждан, — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. — И эта работа продолжается, мы сейчас начинаем программу «Карта заботы». В рамках программы будем помогать самым нуждающимся гражданам. Мы уже понимаем, что принцип категориальной помощи, который реализуется сегодня при наших профильных министерствах, не всегда себя оправдывает, поскольку одномоментно во время пандемии в трудной ситуации оказалось множество людей.

— Совместная практика, в том числе с «Единой Россией», привела к тому, что многие наши малоимущие граждане получили большую поддержку продуктовыми пакетами, и мы, конечно, планируем осуществлять такое партнерство и в дальнейшем, — подтвердил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров. — Многие жители остались очень довольны. Более того, крупные компании, которые планируют прийти на башкортостанский рынок или уже работают, — сделали жест доброй воли и выделили дополнительные финансы на приобретение продуктовых пакетов. Подобные компании, которые в определенные момент идут навстречу, мы ценим как социально ориентированные, обозначаем их статус, и мы планируем оказывать им поддержку. А наши граждане получают дополнительную поддержку не только из бюджета. И такую практику мы будем обязательно продолжать.

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Фото: news.myseldon.com