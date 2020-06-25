В Башкирии заработает новая программа по выдаче бесплатных продуктовых наборов
| 25 июн 2020 | 12:22
В Башкирии будет реализован проект по выдаче бесплатных продуктовых наборов населению, оказавшемуся в трудной ситуации во время пандемии коронавируса. Объявление прозвучало на 25-м заседании Госсобрания — Курултая РБ.
— В приоритетных задачах на 2020 год — оказание адресной продуктовой помощи малоимущим гражданам, потерявшим работу или оставшимся без источников дохода. За время пандемии региональное отделение партии оказало помощь 250 тысячам таких граждан, — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. — И эта работа продолжается, мы сейчас начинаем программу «Карта заботы». В рамках программы будем помогать самым нуждающимся гражданам. Мы уже понимаем, что принцип категориальной помощи, который реализуется сегодня при наших профильных министерствах, не всегда себя оправдывает, поскольку одномоментно во время пандемии в трудной ситуации оказалось множество людей.
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