Новые правила посещения торговых центров и магазинов начали действовать в Башкирии
| 25 июн 2020 | 21:43
Глава госкомитета по торговле и защите прав потребителей в Башкирии Алексей Гусев подписал приказ, в котором отражены новые правила работы торговых и сервисных компаний на территории республики.
Всего в документе отражены шесть категорий компаний, для каждой из которой предусмотрены свои правила: ритуальные салоны, химчистки и пошив одежды, гипермаркеты и торговые центры, розничные точки торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общественное питание, салоны красоты и оптовая торговля.
В торговых центрах и гипермаркетах должны измерять температуру не только персонала и посетителей, вход на территорию будет запрещен при температуре выше 37,2 градусов.
При посещении кафе и ресторанов нужно обрабатывать руки антисептиками, в зале должно быть социальное дистанцирование, а общее количество гостей быть не более 50 человек.
Салоны красоты могут работать только по предварительной записи, у посетителей должны измерять температуру, не рекомендуется снимать маски.
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