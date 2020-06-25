Новые правила посещения торговых центров и магазинов начали действовать в Башкирии

| 25 июн 2020 | 21:43

Глава госкомитета по торговле и защите прав потребителей в Башкирии Алексей Гусев подписал приказ, в котором отражены новые правила работы торговых и сервисных компаний на территории республики.







Всего в документе отражены шесть категорий компаний, для каждой из которой предусмотрены свои правила: ритуальные салоны, химчистки и пошив одежды, гипермаркеты и торговые центры, розничные точки торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общественное питание, салоны красоты и оптовая торговля.









Исходя из площади обслуживания, для всех предусмотрено определенное количество посетителей. Всем клиентам нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. На входе во все магазины должны быть дезинфицирующие средства, внутри не могут проходить дегустации продуктов.В торговых центрах и гипермаркетах должны измерять температуру не только персонала и посетителей, вход на территорию будет запрещен при температуре выше 37,2 градусов.

При посещении кафе и ресторанов нужно обрабатывать руки антисептиками, в зале должно быть социальное дистанцирование, а общее количество гостей быть не более 50 человек.



Салоны красоты могут работать только по предварительной записи, у посетителей должны измерять температуру, не рекомендуется снимать маски.





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