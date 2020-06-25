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Владимир Путин снова выступит с обращением к гражданам

Владимир Путин снова выступит с обращением к гражданам

| 25 июн 2020 | 22:55

Владимир Путин снова обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Точная дата обращения президента пока неизвестна, но ожидается, что это будет 29 июня, понедельник.



Собеседники издания говорят, что в обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им и призвать голосовать тех, кто этого еще не сделал. Само голосование уже началось и продлится до 1 июля включительно. Этот день сделали нерабочим.

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В предыдущий раз президент обращался к стране 23 июня, накануне парада Победы. Тогда он анонсировал увеличение НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год, еще одну разовую выплату для семей с детьми и другие изменения.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео | kremlin.ru

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