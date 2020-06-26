В Башкирии приняли закон о льготном приеме в детские сады и школы

| 26 июн 2020 | 11:36

В Башкирии для семей с двумя и более детьми будут действовать льготные условия приема в школы и детские сады. Депутаты Госсобрания РБ приняли соответствующий закон. У родителей будет преимущественное право выбора того образовательного учреждения, в котором учатся старшие дети.







— Люди зачастую не могут устроить детей в одну и ту же школу, что доставляет массу неудобств, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. — Проблема возникает из-за того, что в современном мире люди достаточно часто переезжают, а школы, естественно, принимают детей с учетом адреса регистрации. В итоге ситуация, когда семья переехала и младшего ребенка отказываются принимать в ту же школу, где учится старший, возникает довольно часто.









Аналогичная ситуация возникает и в отношении детских садов. В итоге это не лучшим образом сказывается на укреплении института семьи и демографии, уверен Константин Толкачев.Принятый закон позволит беспрепятственно устраивать младших детей в те же образовательные организации — школы и детские сады, где учатся старшие.

Сообщается, что мера поддержки будет действовать только в том случае, если дети проживают в одной семье по одному адресу. Норма не будет распространяться на частные школы и детские сады.



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