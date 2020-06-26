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Ленара Иванова прояснила свою позицию по поводу выплат безработным и ответила на критику депутата Госдумы

Ленара Иванова прояснила свою позицию по поводу выплат безработным и ответила на критику депутата Госдумы

| 26 июн 2020 | 17:40

Министр труда республики Ленара Иванова прояснила свою позицию по поводу выплат безработным жителям во время пандемии. Напомним, на брифинге по мерам социальной поддержки населения она назвала их «халявой». А накануне, 25 июня, за это ее жестко раскритиковал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.



— Дело в том, что служба занятости не только оказывает социальную помощь безработным, хотя в этом году эта помощь очень существенная, — сказала Ленара Иванова. — Мы только за эти полгода 95 тысячам наших жителей оказали помощь на сумму более миллиарда рублей. Но это еще и возможность трудоустройства. Сегодня у нас порядка 40 тысяч вакансий, причем 14 тысяч из них были заявлены только в июне. Это и строительство, и ЖКХ, и строительство дорог в том числе, это сельское хозяйство. Это вполне нормальные вакансии с нормальными зарплатами.

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— Я всегда агитировала людей за то, чтобы все-таки работать, — добавила Иванова. — Пособия рано или поздно закончатся, и нужно применять свои знания, свои умения для того, чтобы развиваться и получать нормальную зарплату. И в итоге самореализоваться. То есть это тоже очень существенно для самоуважения, что ли.

Ранее мы сообщали о том, что в Башкирии количество безработных перевалило за 80 тысяч человек.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео БСТ | видео Ленара Иванова

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