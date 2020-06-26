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Радий Хабиров предупредил глав районов о «неприятных последствиях» одного решения

Радий Хабиров предупредил глав районов о «неприятных последствиях» одного решения

| 26 июн 2020 | 17:57

В Башкирии 1 июля открываются детские лагеря санаторного типа, а с 3 июля заработают загородные и пришкольные лагеря. В связи с этим Глава республики Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов.



— Все мы хотим, чтобы дети поправляли здоровье и проводили свой досуг с пользой, — сказал Глава региона на «Образовательном часе». — Но если вы, обращаюсь прежде всего к главам муниципалитетов, что-то делаете в разрез с решениями Роспотребнадзора, то получите неприятные последствия. Главное для нас — это здоровье детей.

Глава Башкирии обратился к депутатам с важным сообщением

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Радий Хабиров поручил сформировать межведомственные комиссии, которые будут проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в детских лагерях.

В работе этих комиссий обязательно должны участвовать главы администраций городов и районов, подчеркнул руководитель региона. При этом проверки должны быть регулярными.

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Источник: i-gazeta.com

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