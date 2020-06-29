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Хабиров рассказал, сохранится ли масочный режим в Башкирии

Хабиров рассказал, сохранится ли масочный режим в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 июн 2020 | 10:33

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал о том, сохранится ли масочный режим в Башкирии из-за пандемии коронавируса.



«Масочный режим мы не отменяем. При этом я четко понимаю, что довольно большое количество жителей не носят маски, и разумеется, мы не можем людей штрафовать и принуждать - это вызывает довольно агрессивную реакцию в обществе. Как некоторое требование общества эта норма пусть существует, но то, что касается транспорта, госучреждений, магазинов, закрытых помещений – это жесткое требование. Я обратил внимание, что и общественный транспорт начал расслабляться. Я попрошу сегодня прям провести совещание и мобилизоваться, потому что реально высокая степень заражения», - доложил он.

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Напомним, 15 июня Хабиров распорядился подготовить указ, который бы разрешал жителям региона не носить перчатки в общественных местах. По информации администрации Уфы, в столице  лишь 70 процентов населения соблюдают масочный режим. 
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Источник: gorobzor.ru

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