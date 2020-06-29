В Башкирии осталось под запретом проведение массовых мероприятий

| 29 июн 2020 | 10:43

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительство РБ отметил, что проведение массовых мероприятий в республике пока возобновлять не будут.







— Норму по массовым мероприятиям мы тоже пока не отпускаем, — сказал Глава РБ. — По решению оперативного штаба мы можем проводить масштабные мероприятия, как День медика, День молодежи, предстоящий форум. Но в целом я глав прошу большие мероприятия больше 50 человек не собирать. Из доклада министра здравоохранения четко и ясно следует, что мы определенного этапа достигли и никуда не двигаемся. Вниз мы не падаем по количеству зараженных. Либо мы упадем через какое-то время, либо начнем расти, что еще хуже. Тогда опять придется все нам подкручивать. Ничего особо не меняется в нашем режиме.



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