Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров рекомендовал Гострансу обратить внимание на опасную ситуацию

Хабиров рекомендовал Гострансу обратить внимание на опасную ситуацию

Хабиров рекомендовал Гострансу обратить внимание на опасную ситуацию

| 29 июн 2020 | 10:50

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров обратил внимание председателя Гостранса РБ на одну опасную ситуацию.



— Гострансу надо быть, что называется, в «повестке». В средствах массовой информации были суждения, что в Башкирии не хватает автобусов для вывоза наших жителей на садовые участки. В результате, они вынуждены плотно сидеть друг к другу. Утверждать, что это так, не могу, но обратите на это внимание, — попросил Радий Хабиров председателя ведомства Алана Марзаева. — Мы передали «Башавтотрансу» на этой неделе 50 автобусов. И это не последнее наше решение. В конце августа ждем еще большое количество автобусов. В этой части мы все сделаем. Просто нужно внимательно смотреть за организацией работы.

Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ситуации с COVID-19 в Башкирии

Читайте также:

Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ситуации с COVID-19 в Башкирии
Как ответил Алан Марзаев, рост междугородних выездов в Башкортостане составил 106 процентов как раз за счет увеличения парка. Руководитель Гостранса пообещал проверить ситуацию с нехваткой автобусов в сады и при необходимости решить проблему.
Читать дальше...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: