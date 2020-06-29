Хабиров рекомендовал Гострансу обратить внимание на опасную ситуацию

| 29 июн 2020 | 10:50

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава республики Радий Хабиров обратил внимание председателя Гостранса РБ на одну опасную ситуацию.







— Гострансу надо быть, что называется, в «повестке». В средствах массовой информации были суждения, что в Башкирии не хватает автобусов для вывоза наших жителей на садовые участки. В результате, они вынуждены плотно сидеть друг к другу. Утверждать, что это так, не могу, но обратите на это внимание, — попросил Радий Хабиров председателя ведомства Алана Марзаева. — Мы передали «Башавтотрансу» на этой неделе 50 автобусов. И это не последнее наше решение. В конце августа ждем еще большое количество автобусов. В этой части мы все сделаем. Просто нужно внимательно смотреть за организацией работы.



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Как ответил Алан Марзаев, рост междугородних выездов в Башкортостане составил 106 процентов как раз за счет увеличения парка. Руководитель Гостранса пообещал проверить ситуацию с нехваткой автобусов в сады и при необходимости решить проблему.