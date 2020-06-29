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В Башкирии продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В Башкирии продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Коронавирус в Башкирии | 29 июн 2020 | 11:25

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет.



— Режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется, мы продлеваем его еще на две недели, до 15 июля, — сказал на оперативном совещании в правительстве РБ Глава РБ. — Ничего с этим мы поделать не можем. Ситуация такова, что так надо.

Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики провести работу с пожилыми гражданами.

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— Вы должны с ними аккуратно работать, чтобы все-таки они себя берегли, — подчеркнул руководитель республики. — После того, когда министр здравоохранения пробил тревогу — это было недели три-четыре назад — что у нас доля заболевающих пожилых людей начала резко увеличиваться, и мы отработали. Сейчас мы стабилизировали этот показатель, но давайте не расслабляться.
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Источник: i-gazeta.com

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