В Башкирии продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Коронавирус в Башкирии | 29 июн 2020 | 11:25

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет.







— Режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется, мы продлеваем его еще на две недели, до 15 июля, — сказал на оперативном совещании в правительстве РБ Глава РБ. — Ничего с этим мы поделать не можем. Ситуация такова, что так надо.



Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики провести работу с пожилыми гражданами.

— Вы должны с ними аккуратно работать, чтобы все-таки они себя берегли, — подчеркнул руководитель республики. — После того, когда министр здравоохранения пробил тревогу — это было недели три-четыре назад — что у нас доля заболевающих пожилых людей начала резко увеличиваться, и мы отработали. Сейчас мы стабилизировали этот показатель, но давайте не расслабляться.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram