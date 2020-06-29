"Впереди всех ждет непростое время": Хабиров дал необычное поручение чиновникам

| 29 июн 2020 | 11:35

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ дал необычное поручение чиновникам. Он сообщил, что впереди всех ждет непростое время.







— Лето насыщенное, осень еще насыщеннее будет, зима насыщенная, мне кажется в режиме взаимозаменяемости на короткие отпуска людей надо начинать отпускать, — сказал руководитель республики. — Разумеется, после голосования. Совершенно точно непростая будет осень, зима, у нас редко что-либо простое бывает, люди, тем не менее, должны отдыхать, они на износ работают.



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Напомним, ранее Радий Хабиров давал поручение чиновникам в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не уходить в отпуска и работать даже в выходные дни.