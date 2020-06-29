Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » "Впереди всех ждет непростое время": Хабиров дал необычное поручение чиновникам

"Впереди всех ждет непростое время": Хабиров дал необычное поручение чиновникам

"Впереди всех ждет непростое время": Хабиров дал необычное поручение чиновникам

| 29 июн 2020 | 11:35

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ дал необычное поручение чиновникам. Он сообщил, что впереди всех ждет непростое время.



— Лето насыщенное, осень еще насыщеннее будет, зима насыщенная, мне кажется в режиме взаимозаменяемости на короткие отпуска людей надо начинать отпускать, — сказал руководитель республики. — Разумеется, после голосования. Совершенно точно непростая будет осень, зима, у нас редко что-либо простое бывает, люди, тем не менее, должны отдыхать, они на износ работают.

Хабиров рассказал, сохранится ли масочный режим в Башкирии

Читайте также:

Хабиров рассказал, сохранится ли масочный режим в Башкирии
Напомним, ранее Радий Хабиров давал поручение чиновникам в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не уходить в отпуска и работать даже в выходные дни.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: