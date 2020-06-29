Радий Хабиров рекомендовал главам районов обеспечить безопасность во время голосования

| 29 июн 2020 | 11:48

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился с просьбой к главам муниципалитетов. На оперативном совещании в правительстве Башкирии он попросил их уделить повышенное внимание санитарно-эпидемиологической ситуации во время голосования. Он отметил, что в период досрочного голосования не было толкучек.







— 1 июля основной поток может прийти, — подчеркнул Радий Хабиров. — Хотя некоторые главы муниципалитетов к концу первого дня, 25 июня, докладывали, что ряд сельских населенных пунктов на 100 процентов проголосовали. Это ответственная и важная задача, поэтому каждый в силу своей ответственности должен все обеспечить.

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Фото: newsbash.ru

Руководитель региона отметил, что жители республики показывают высокую избирательную культуру. Среди российских регионов Башкирия находится на третьем — четвертом месте по динамике голосования.