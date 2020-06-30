Переболевший коронавирусом депутат из Башкирии сдал плазму крови
Коронавирус в Башкирии | 30 июн 2020 | 16:00
Депутат Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров сдал кровь для переливания плазмы. Ранее он переболел коронавирусной инфекцией. О том, как он побывал на станции переливания крови, Ахмадинуров рассказал на своей странице в соцсети сегодня, 30 июня.
— Этот биоматериал является своего рода лекарством для тех, кто заболевает COVID-19. По данным Минздрава РБ, до 70% пациентов он помогает в лечении коронавируса, — рассказал депутат. — Посчитал своим долгом сдать полезную кровь. Сам во время болезни находился в непростом состоянии, поэтому понимаю, как людям необходимо такое лекарство.
Ахмадинуров отметил, что сейчас в Башкирии уже почти 3000 выздоровевших, однако мало кто из них сдал кровь, по данным республиканской станции переливания крови, их всего 200 человек.