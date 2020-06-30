Переболевший коронавирусом депутат из Башкирии сдал плазму крови

Коронавирус в Башкирии | 30 июн 2020 | 16:00

Депутат Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров сдал кровь для переливания плазмы. Ранее он переболел коронавирусной инфекцией. О том, как он побывал на станции переливания крови, Ахмадинуров рассказал на своей странице в соцсети сегодня, 30 июня.







— Этот биоматериал является своего рода лекарством для тех, кто заболевает COVID-19. По данным Минздрава РБ, до 70% пациентов он помогает в лечении коронавируса, — рассказал депутат. — Посчитал своим долгом сдать полезную кровь. Сам во время болезни находился в непростом состоянии, поэтому понимаю, как людям необходимо такое лекарство.



Ахмадинуров отметил, что сейчас в Башкирии уже почти 3000 выздоровевших, однако мало кто из них сдал кровь, по данным республиканской станции переливания крови, их всего 200 человек.

— 5500 рублей за 600 миллилитров плазмы, полученные в РСПК, передал одному из волонтеров «Нашей заботы», который во время пандемии заболел коронавирусом, — сказал депутат. — Надеюсь, что эта сумма частично компенсирует его расходы на лечение, которые, по приблизительным расчетам, составили порядка 10 тысяч рублей. Напомню, что донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови.

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Фото: Рустем Ахмадинуров / Facebook.com