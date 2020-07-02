Итоги голосования по Конституции 2020: ЦИК подвел предварительные итоги

| 02 июл 2020 | 09:12

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на пресс-конференции подвела предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. По предварительным данным, в общероссийском голосовании приняли участие около 65% от числа участников голосования, включенных в списки.







По результатам обработки протоколов более 30% участковых комиссий, количество проголосовавших за поправки — около 74%, против — менее 25%. На момент публикации 100% протоколов было обработано только в шести регионах.

— В ЦИК поступило 7196 обращений граждан, из них в день голосования — 591 обращение. Рассмотрено 92% всех обращений. Жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК, не поступало, — рассказала глава ЦИК о ходе голосования.



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Следующие предварительные итоги ЦИК озвучит 2 июля в полдень по московскому времени. Чтобы подвести окончательные итоги голосования, у ЦИК есть пять дней, ещё три — чтобы их опубликовать. Если «за» будет больше половины голосов, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.