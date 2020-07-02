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Хабиров подписал указ о новых штрафах из-за коронавируса

Хабиров подписал указ о новых штрафах из-за коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 02 июл 2020 | 15:23

В Башкирии вышел новый закон, который предписывает жителям республики штраф. Законопроект принят депутатами Курултая Башкирии и подписан главой региона Радием Хабировым. Найти его можно на портале правовой информации.



Новые изменения касаются статьи 13.19 в Кодексе об административных нарушениях. Ранее они предписывали наказывать жителей Башкирии за несоблюдение режима самоизоляции, а также отсутствие масок и перчаток в период пандемии COVID-19. Теперь же предусмотрено наказание для тех, кто не выполняет указания в период устранения последствий коронавируса. 

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Штраф для физических лиц составляет от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении от трех до пяти тысяч рублей. Можно также и отделаться официальным предупреждением. Закон вступает в силу в течение десяти дней со дня подписания.
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Источник: gorobzor.ru

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