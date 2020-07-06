Хабирова напугала ситуация с коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 06 июл 2020 | 10:28

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона прокомментировал текущую ситуацию в республике. Руководитель региона сообщил, что его пугает, что происходит с распространением новой коронавирусной инфекции.







«Мы по показателям Роспотребнадзора находимся в переходной фазе, мы можем перейти во вторую фазу снятия ограничений, но что нас очень сильно смущает и заставляет очень сильно переживать – что у нас 22 или 23-й день ситуация стабильно не меняется в лучшую сторону. Мы как остановились на 45-55 [заболевших], так и идем. Это цифры говорят о том, что мы стабилизировали ситуацию, но развитие инфекции, и наша деятельность не приводит к тому, что мы не идем на снижение», – прокомментировал Хабиров.



Кроме того, в настоящий момент наблюдается серьезная заполняемость больниц, отметил Хабиров, добавив, что такими темпами через две недели новый госпиталь в Зубово будет полностью заполнен. «Меня очень сильно пугает», – отметил он.

«Я поручаю всем главам мунциципалитетов провести сегодня оперативные штабы. <..> На оперативных штабах <..> рассмотреть текущую ситуацию, что происходит, пусть они [главы муниципалитетов] вскроют где самые проблемные места, где очаги инфекции и где удары. Каждый должен представить требования о санитарно-эпидемиологических правилах», – продолжил глава.



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По его словам, сейчас важно сохранить масочный режим на транспорте, во всех учреждениях торговли, а также в муниципальных учреждениях, например, в школах, МФЦ, на предприятиях. Также очень важна социальная дистанция.