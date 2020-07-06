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В Башкирии детские сады откроют еще не скоро

В Башкирии детские сады откроют еще не скоро

| 06 июл 2020 | 10:36

Сегодня, 6 июля, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном кабмине прокомментировал ситуацию с открытием детских лагерей и детсадов.



«Мы не видим оснований на этой неделе принять решение об открытии школьных и детских лагерей. Следующий срок отсечения мы ставим 15 июля. К концу этой недели мы с вами будем понимать, что у нас происходит. Родителям так же нужно объяснять про садики и тому прочее – мы их не открываем», - рассказал он.

Хабирова напугала ситуация с коронавирусом в Башкирии

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Чуть ранее руководитель региона признавался о том, что ситуация с распространением коронавируса в республике его пугает. Хабиров также сообщал, что ориентировочной датой открытий школьных и пришкольных лагерей станет 15 июля.
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Источник: gorobzor.ru

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