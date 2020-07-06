«Пьяни много разъезжает»: Хабиров потребовал усилить контроль на дорогах

| 06 июл 2020 | 11:18

Радий Хабиров потребовал усилить контроль на дорогах. Такое поручение он дал главе Гостранса Башкирии Алану Мирзаеву, который сегодня, 6 июля, должен встретиться с главным госавтоинспектором региона Динаром Гильмутдиновым. Вместе они должны выработать новые схемы работы.







— Пьяни много разъезжает, давайте начинайте усиливать. Проводите целый ряд профилактических мер по линии ГИБДД, они умеют это делать. Просто надо попросить, чтобы занялись этим. Два подряд резонансных пьяных ДТП. Это значит, что начали не бояться садиться за руль в пьяном состоянии, и это наша недоработка, — заявил Хабиров.

— Выборы кончились, работайте, — заявил Хабиров.

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При этом Радий Хабиров просил Мирзаева обратить на это внимание еще две недели назад. Но встречи с Гильмутдиновым не получилось. Гаишник объяснил отсрочку тем, что все его сотрудники находятся на выборах.