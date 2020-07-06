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Хабиров обратил внимание чиновников на плохую примету

Хабиров обратил внимание чиновников на плохую примету

| 06 июл 2020 | 11:37

Сегодня, 6 июля, состоялась традиционная встреча Радий Хабирова с главами министерств и государственных комитетов. В этот раз совещание прошло в режиме офлайн. В ходе встречи Радий Хабиров напугал коллег приметой.



Руководитель региона заметил, что в зале заседания остановились настенные часы. Радий Хабиров обратился к вице-премьеру Андрею Назарову, отметив, что это грозит массовыми увольнениями.

— Андрей Геннадьевич, я где-то читал, что если в учреждении настенные часы останавливаются, то это грозит массовым увольнениям. Вы там посмотрите часы, — пошутил Радий Хабиров. — Или они от напряжения встали. Хотя вроде нет такого напряжения.
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— Я с утра заметил, что они не работают, — заключил Андрей Назаров.
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Источник: proural.info

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