Хабиров обратил внимание чиновников на плохую примету

| 06 июл 2020 | 11:37

Сегодня, 6 июля, состоялась традиционная встреча Радий Хабирова с главами министерств и государственных комитетов. В этот раз совещание прошло в режиме офлайн. В ходе встречи Радий Хабиров напугал коллег приметой.







Руководитель региона заметил, что в зале заседания остановились настенные часы. Радий Хабиров обратился к вице-премьеру Андрею Назарову, отметив, что это грозит массовыми увольнениями.





— Андрей Геннадьевич, я где-то читал, что если в учреждении настенные часы останавливаются, то это грозит массовым увольнениям. Вы там посмотрите часы, — пошутил Радий Хабиров. — Или они от напряжения встали. Хотя вроде нет такого напряжения.

— Я с утра заметил, что они не работают, — заключил Андрей Назаров.



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