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В Башкирии создали Штаб по восстановлению прав обманутых дольщиков

В Башкирии создали Штаб по восстановлению прав обманутых дольщиков

| 08 июл 2020 | 10:13

Радий Хабиров подписал указ о создании республиканского Штаба по координации завершения строительства многоквартирных домов. Председателем Штаба назначен первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.

Штаб в первую очередь уделит особое внимание одним из самых проблемных домов: «Серебряный ручей», «Эрмитаж», «Миловский парк», «Белая река».



Указ подписан по итогам решения, которое было принято на заседании «Строительного часа» накануне. Глава региона Радий Хабиров отметил, что для более тщательного рассмотрения проблем и восстановления прав обманутых дольщиков будет создана специальная структура. Остальные объекты, как и ранее, будет курировать Госстрой РБ.

Отмечается, что новый Штаб будет функционировать на постоянной основе. Кроме этого, вся информация о происходящем будет регулярно предоставляться Радию Хабирову. 

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Радий Хабиров, Глава РБ:
Понятия обманутых дольщиков в Башкортостане не должно быть. Наша задача – последовательно решить проблемы с незавершёнными объектами. И мы делаем все, чтобы избавиться от «богатого наследства» недостроев
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Источник: bash.news

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