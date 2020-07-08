Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о новых единовременных выплатах

| 08 июл 2020 | 17:57

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение обновить список жителей республики, которым положены единовременные выплаты. Сумма выплат составляет 25 тысяч рублей. Документ опубликован 8 июля на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.







Сообщается, что ранее выплата была положена только отдельным категориям учреждений социального обслуживания. Изменения предполагают, что выплата будет перечислена тем, кто работал в течение 14 дней в государственных социальных организациях, которые были на изоляции.



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Фото: newsbash.ru

Единовременную выплату установили работникам стационарного отделения ООО «Центр социального обслуживания населения «Семья», расположенного в деревне Ирсаево Мишкинского района, в стационарном отделении Центра социального обслуживания населения «Доверие-К», находящемся в селе Шарипово Кушнаренковского района, а также в ГКУ здравоохранения «Республиканский дом ребенка».