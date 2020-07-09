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Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 09 июл 2020 | 18:40

Указ о режиме повышенной готовности сегодня, 9 июля, опубликован на сайте правовой информации и подписан главой республики Радием Хабировым. В документе отражены несколько актуальных изменений. 



Согласно документу режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлевается теперь до 26 июля. Напомним, что ограничения не касаются выхода в магазин за продуктами, в аптеку, в поликлиники, салоны связи, на дачу или кладбище. Те же самые ограничения положены и жителям с хроническими заболеваниями. 

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Санатории, детские и школьные лагеря планирут открыть с 15 июля, важно строгое соблюдение правил. Подготовка должна идти уже сейчас. 
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Источник: gorobzor.ru

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