Хабиров ответил на вопрос Путина, когда Башкирия обгонит Татарстан | видео

| 09 июл 2020 | 18:57

Татарстан является в своем роде учителем для Башкортостана и делится с ним своим опытом. Об этом заявил башкирский лидер Радий Хабиров, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина: «Когда Башкирия сможет обогнать Татарстан».





Разговор президента России и главы республики состоялся во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое прошло в онлайн-режиме.

— У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом является Татарстан. И в этом году он второе место в рейтинг занимает по качеству инвестклимата. Но судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?, – обратился Путин к Хабирову.

— Это известная практика, когда Татарстан и Башкортостан взаимодействуют, это очень сильный стимул для нас и для наших соседей, мы их называем братской республикой. Владимир Владимирович, стараемся. Это займет какое-то время, но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя, мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, – пояснил Хабиров.





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Фото: скриншот видео

Видео: m.business-gazeta.ru

Глава Башкирии не смог указать точных планов по опережению соседний республике, отметив что «Это займет какое-то время».