Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии чиновников будут наказывать за хамство

В Башкирии чиновников будут наказывать за хамство

В Башкирии чиновников будут наказывать за хамство

| 12 июл 2020 | 17:36

В Государственной Думе поддержали законопроект о штрафах для чиновников за хамство. Об этом сообщил депутат от Республики Башкортостан Зариф Байгускаров.



В России в последнее время часто наблюдается оскорбительное поведение чиновников. Как считает Байгускаров, подобные действия отрицательно сказываются на авторитете власти.

Новый проект закона дает возможность штрафовать чиновников за оскорбления, которые можно встретить в сети интернет. За публичное оскорбление, даже в сети интернет, должностные лица должны будут заплатить штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Также имеется и второй вариант наказания – отстранение от должности на срок до 1-го года.

В Башкирии депутаты приняли важный закон для огородников и садоводов

Читайте также:

В Башкирии депутаты приняли важный закон для огородников и садоводов
Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы сообщил, что после вступления данного закона в силу, чиновникам придется взвешивать каждое слово. Тем чиновникам, кто будет говорить с людьми с элементами оскорбления и унижения, свысока, придется искать иную работу. Да, бывает, что трудно промолчать в ответ на оскорбления, но если человек пошел на эту работу, то должен терпеть и не выходить из себя, или же придется уходить.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: bash.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: