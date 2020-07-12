В Башкирии чиновников будут наказывать за хамство

| 12 июл 2020 | 17:36

В Государственной Думе поддержали законопроект о штрафах для чиновников за хамство. Об этом сообщил депутат от Республики Башкортостан Зариф Байгускаров.







В России в последнее время часто наблюдается оскорбительное поведение чиновников. Как считает Байгускаров, подобные действия отрицательно сказываются на авторитете власти.



Новый проект закона дает возможность штрафовать чиновников за оскорбления, которые можно встретить в сети интернет. За публичное оскорбление, даже в сети интернет, должностные лица должны будут заплатить штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Также имеется и второй вариант наказания – отстранение от должности на срок до 1-го года.



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Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы сообщил, что после вступления данного закона в силу, чиновникам придется взвешивать каждое слово. Тем чиновникам, кто будет говорить с людьми с элементами оскорбления и унижения, свысока, придется искать иную работу. Да, бывает, что трудно промолчать в ответ на оскорбления, но если человек пошел на эту работу, то должен терпеть и не выходить из себя, или же придется уходить.





Фото: newsbash.ru