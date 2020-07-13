Глава республики Радий Хабиров продлил режим повышенной готовности

| 13 июл 2020 | 11:15

Глава республики Радий Хабиров дал комментарий по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии. 13 июля на оперативном заседании он сообщил, что положительных изменений не наблюдается, поэтому будет сохранен режим повышенной готовности.







Хабиров заявил, что ситуация в Башкирии такая, что нет ни единого шанса на продолжение снятия режима повышенной готовности и самоизоляции. Кроме того, в данное время не будут открыты организации ряда видов деятельности, детские лагеря, также сохраняется режим самоизоляции для людей в возрасте 65+.



Он подчеркнул, что наблюдается очень много народу на улицах, которые находятся рядом друг с другом и не соблюдают никакой режим. Хабиров поручил полиции осуществлять контроль соблюдения правил в городах и районах.



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Радий Хабиров объявил, что в республике нет никаких оснований для изменения режима в лучшую сторону. Он выразил надежду, что в дальнейшем ситуация не ухудшится.