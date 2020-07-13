В Башкирии могут ввести туристические сборы

| 13 июл 2020 | 11:58

Сегодня, на проходившем в правительстве Башкирии оперативном совещании, возглавляющий Госкомитет республики по туризму Салават Нафиков рассказал об ажиотаже на отдых среди жителей региона.







На данный момент все имеющиеся гостиницы и санатории забронированы до конца лета. В связи с этим стали наблюдаться некоторые проблемы: поиск новых мест для отдыха привел к загрязнению природных территорий. Салават Нафиков выступил с предложением ввести так называемый туристический сбор, средства от которого будут направляться на содержание территорий, создание условий для отдыха и сбор мусора.

— Надо изучить, просто посмотреть этот вопрос. Я посмотрел, сколько народу у нас сплавляется, нагрузка на Бурзянский район просто сумасшедшая. Внутренний туризм, возможно, единственная возможность для людей детей вывезти. Тоже надо посмотреть. Если, например, детская группа – не надо налогов. В целом проблематику надо изучить. Если мы примем туристический сбор, то он должен будет пойти на охрану экологии, инфраструктуру туризма. Может, где-то сделать пункты связи, медпункты и так далее, — сказал Радий Хабиров.

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