В России могут запретить эксплуатацию старых автомашин

| 13 июл 2020 | 12:32

Обладателям старых транспортных средств закон может запретить перемещаться по стране. В текущее время это предложение находится в Министерстве транспорта и Министерстве промышленности и торговли на рассмотрении.







В пояснительной записке к проекту закона написано, что таким образом получится уберечь экологию от вредных выбросов этих транспортных средств. При всем этом предусмотрены рекомендации к запрету, а не прямой запрет.



Данный проект закона напугал водителей, так как цена новых транспортных средств чрезвычайно высока, и не каждый может купить себе автомобиль из салона. По этому поводу депутаты дали объяснение, что эта норма будет применяться только к коммерческому транспорту.









Пока о предусмотренных санкциях ничего не известно.Как сообщили в ГИБДД, в настоящее время по дорогам страны передвигается больше трети транспортных средств старше пятнадцать лет, а каждому пятому авто свыше 10 лет.

Сейчас технический осмотр транспорта уже проводят с обязательной фотофиксацией. По данным Министерства промышленности и торговли, старые машины будут выводить из использования, применяя разные административные, финансовые и технические меры контроля.

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