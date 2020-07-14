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Депутаты Башкирии разработали закон предусматривающий ответственность за неконтролируемую химобработку полей

Депутаты Башкирии разработали закон предусматривающий ответственность за неконтролируемую химобработку полей

| 14 июл 2020 | 12:10

Депутаты Курултая Башкирии решили внести в Государственную думу законопроект, который касается применения агрохимикатов и пестицидов. Он предусматривает запрет на их применение без предупреждения жителей близлежащих населенных пунктов. Нарушителей планируется привлекать к административной ответственности. Константин Толкачев, председатель Госсобрания - Курултая республики отметил, что предпосылкой для разработки данного закона стала массовая гибель пчел в прошлом году.



Башкирия, как оказалось, стала не единственным регионом в которой наблюдалась массовая гибель насекомых. Официальные данные сообщают об уничтожении 80 тыс. пчелосемей в 25 регионах России, а ущерб составил около 2 млрд рублей. Пчеловоды рассказывают, что этого можно было бы избежать если бы было ранее оповещение о проводимых химических обработках полей. Новый закон позволит избежать повторения данных ситуаций и привлечь к ответственности нарушителей. Кроме того, до сих пор продолжают поступать сигналы о травле химикатами, поэтому законопроект требует оперативного принятия.

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За нарушение закона предусмотрена система штрафов: для граждан - от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. Предпринимателям придется заплатить от 5 до 30 тысяч рублей, юрлицам - от 20 до 100 тысяч рублей. Кроме того, для них предусмотрена альтернативная мера наказания - им могут приостановить трудовую деятельность сроком до 90 суток.

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Фото: pixabay

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