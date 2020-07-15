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В Башкирии стала известна новая дата открытия детских лагерей

В Башкирии стала известна новая дата открытия детских лагерей

Коронавирус в Башкирии | 15 июл 2020 | 10:55

В Башкирии в скором времени смогут открыться детские лагеря. Соответствующая информация размещена на сайте Главы республики.



В соответствии с новыми поправками, которые внес в указ о повышенной готовности Радий Хабиров, детские летние лагеря смогут распахнуть свои двери с 29 июля текущего года. Однако сделать это смогут не все учреждения, а только имеющие статус "санаторно-оздоровительный лагерь" или "профилакторий". Кроме того, в числе сотрудников должен присутствовать медицинский персонал. Главной деятельностью лагеря должно быть лечение детей. Помимо этого смогут открыться некоторые пришкольные, трудовые и  оздоровительные лагеря.

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Минздраву Республики Башкортостан поручено проводить еженедельные доклады по вопросам распространения covid-19 и брифинги (каждый вторник в 15.00).

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