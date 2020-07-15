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В Башкирии депутаты приняли закон, который ужесточает требования к опекунам

В Башкирии депутаты приняли закон, который ужесточает требования к опекунам

| 15 июл 2020 | 12:36

Депутаты Госсобрания – Курултая РБ утвердили законопроект, который направлен на профилактику отказов от приемных детей. На сегодня в регионе приблизительно 12 тысяч детей-сирот. Из них в замещающих семьях находятся 11 тысяч.



Законодатели отметили, что число отказов от таких ребят в последнее время увеличилось. Для того, чтобы ситуация не ухудшилась, Минтруду РБ законодательно переданы  полномочия по подготовке опекунов. До этого времени это входило в обязанности муниципальных властей. Депутаты думают, что это позволит более тщательно подбирать замещающих родителей и внимательнее отслеживать судьбу усыновленных детей.

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— К сожалению, участились случаи, когда замещающие родители отказываются от усыновленных и взятых под опеку детей. Причины в каждом случае индивидуальны. Случается, что опекун не выполняет свои обязанности. Бывает и так, что просто отсутствует взаимопонимание. Но результат всегда одинаков – ребенок становится сиротой дважды. Это очень глубокая психологическая травма и тревожное социальное явление. Такого не должно быть, — заключил председатель Государственного собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.
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Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

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